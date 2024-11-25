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مواطن ينهي حياة زوجته بعد مشاجرة بينهما في بني سويف

11:35 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

مواطن ينهي حياة زوجته بعد مشاجرة بينهما في بني سوي

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بني سويف-حمدي سليمان:

أنهى شخص حياة زوجته، عقب نشوب مشاجرة بينهما بمدينة بني سويف، صباح اليوم الاثنين، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى التخصصي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمقتل ربة منزل على يد زوجها، في شقة كائنة بالقرب من طريق الفيوم الجديد، وسط مدينة بني سويف.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل "س.ع.س"، 55 عامًا، موظفة بالتأمين الصحي، جرى نقل الجثة إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مشاجرة مدينة بني سويف جثة مديرية أمن بني سويف مقتل ربة منزل سيارة إسعاف
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