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افتتح منذ أسابيع.. رياح عنيفة تدمر منشآت متنزه إدكو الجديد فى البحيرة -صور

10:48 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    رياح
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    رياح
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البحيرة - أحمد نصرة:

رغم افتتاحه قبل أسابيع قليلة، لم يصمد متنزه إدكو أمام قوة الرياح التي عصفت بمناطق من محافظة البحيرة، بالتزامن مع قدوم منخفض جوي أوروبي تأثرت به البلاد.

وأطاحت الرياح ببوابة المتنزه وبعض البرجولات الخشبية داخله رغم حداثة إنشائها، ما أثار موجة من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى مطابقتها للاشتراطات.

والمتنزه نفذ بتمويل مشترك من الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية مقامة على مساحة 10,500 متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه، ويعد مركزًا للأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، وتضم مناطق خضراء وممرات مشاة وساحات ترفيهية وأماكن جلوس، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.

ويشمل المتنزه أيضًا دورات مياه وكافتيريا مجهزة بالكامل ومكتبة ومكتب إداري، وتم تصميمها لتكون ملائمة لأصحاب الهمم، وتهدف الحديقة إلى تقديم حلول بديلة للبيئة من أجل تقليل الأثر البيئي، مثل إضاءة LED الموفرة للطاقة والري الذكي، بالإضافة إلى نباتات وأجهزة موفرة للمياه تهدف إلى تحسين حصة المواطنين وتقليل التلوث البيئي.

البحيرة رياح متنزه إدكو
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