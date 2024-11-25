عودة "الحوام" إلى سمائها.. محمية سانت كاترين تفرج عن طائرين نادرين -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

أطلقت محمية سانت كاترين بجنوب سيناء، سراح طائرين من الطيور "الحوامة" أي المهاجرة من فصيلة الحوام طويل الساق L0NG-LEGGED BUZZARD ، بعد احتجاز أحد المواطنين لهم .

وقال إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إن إدارة المحمية تلقت بلاغا يفيد إحتجاز أحد المواطنين لطائرين من الطيور فصيلة الحوام طويل الساق L0NG-LEGGED BUZZARD ، الممنوع اقتنائها طبقا لقانون المحميات.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين، في تصريح اليوم، أنه جرى التحرك لموقع تواجد الطيور فور تلقي البلاغ، وقام المواطن بتسليم الطائرين، وجرى وضعهم تحت الملاحظة لمدة 3 أيام للتأكد من سلامتهم و الاطمئنان على صحتهم، ثم جرى إطلاق سراحهم ، ومتابعتهم للتأكد من كونهم قادرين على مواصلة رحلة الهجرة إلى جنوب أفريقيا.

وأكد أن المواطن الذي يحتجز الطيور لم يكن على علم بخطورة احتجاز الطيور المهاجرة، وعقوبة قانون البيئة التي يمنع اقتناء أي طيور مهاجرة.

وأشار إلى أنه جرى رصد طيور مهاجرة بالمحمية من فصيلة النسر الأسود BLACK VULTURE، والذي جرى تصنيفه من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بأنه قريب من الإنقراض، ووضعه على القائمة الحمراء RED LIST .

ولفت إلى أن العدد العالمي للطيور من فصيلة النسر الأسود BLACK VULTURE، يقدر من 16800 إلى 22800 .