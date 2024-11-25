لليوم الثاني.. رياح شديدة محملة بالرمال تضرب جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تتعرض محافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي، لرياح شديدة محملة بالرمال، وأهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر قائدي السيارات من مرتادي الطريق الدولي باتخاذ الحيطة والحذر والحد من السرعة نتيجة لنشاط الرياح المحملة بالرمال التي تعوق الرؤية بشكل جزئي، خاصة اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع رؤساء المدن بالمرور الدوري على الطرق الساحلية والدولية الواقعة في نطاق كل مدينة، ورفع أي تراكمات للرمال تتركها الرياح، والتنسيق مع إدارات المرور لتكثيف الحملات المرورية على هذه الطرق للحد من السرعة، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الطرق.

وأكد مركز العمليات في بيان اليوم، أن مدن المحافظة تتعرض لليوم الثاني على التوالي لرياح شديدة محملة بالرمال، وتتجاوز سرعتها الـ 46 كيلو متر في الساعة، ويسود المحافظ بشكل عام طقس غائم جزئي معتدل نهارًا بارد ليلًا، شديد البرودة بمدينة سانت كاترين.

ولفت إلى أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي رغم اضطراب حالة البحر، واتجاه الرياح بالبحر شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 حتى 4 أمتار، مشيرًا إلى أن حركة المرور على الطرق تسير بشكل طبيعي حتى الآن.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 21 والصغرى 14، وفي مدينة رأس سدر العظمى 20 والصغرى 14، وفي مدينة طابا العظمى 23 والصغرى 16، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى بها 18 والصغرى 6، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 23 والصغرى 19 درجة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بوسط سيناء.