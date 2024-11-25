حسن الخاتمة.. وفاة معتمر من قنا خلال أداء مناسك العمرة

قنا-عبدالرحمن القرشي:

اتشحت قرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بالسواد بعد بوفاة أحد أبناء القرية يُدعى "سيد محمد عبدالحليم"، أثناء تأديته مناسك العمرة.

وأكد أهالي قرية الشاورية، أن الفقيد توفى خلال أداء المناسك في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، بعد سفره لأداء العمرة، لينال حسن الخاتمة.

وأشاروا إلى أن الفقيد كان صوامًا قوامًا محافظًا على أداء جميع الصلوات بالمسجد، كما كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكان يتمني من الله حسن الخاتمة.

وتابع الأهالي، أنه سوف يتم أداء صلاة الجنازة على جثمان المعتمر الراحل بالحرم المكي، والدفن في مقابر البقيع، متابعين: "عزاؤنا أن روحه صعدت إلى بارئها في الحرم المكي".

وخلال الساعات الماضية نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحل، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، واصفين وفاته بحسن الخاتمة.