وزير الثقافة يكرم أدباء وشعراء بمؤتمر أدباء مصر في المنيا (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

كرّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عدداً من الأدباء والشعراء من مختلف محافظات مصر، على هامش فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، الذي انطلق اليوم الأحد بجامعة المنيا ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، تحت عنوان: «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور». وتحمل الدورة اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

أكد وزير الثقافة خلال كلمته أن الأدب والفن يمثلان قوة مصر الحقيقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الأمن الثقافي لنشر الوعي وبناء العقول لمواجهة التحديات المختلفة. كما وجه الشكر للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، على استضافة هذا الحدث، لافتًا إلى أن المنيا تُعدّ أكثر المحافظات استضافة للمؤتمر منذ تأسيسه.

حضور بارز وفعاليات متنوعة

انعقد المؤتمر بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، والفنان الدكتور أحمد نوار، رئيس المؤتمر، والأمين العام الشاعر ياسر خليل، ومحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب أكثر من 400 كاتب وأديب وشاعر.

أهداف ومحاور المؤتمر

تهدف الدورة الحالية إلى إبراز دور الأدب والثقافة في تعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية، من خلال جلسات بحثية تناقش قضايا محورية، من أبرزها:

«الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر».

«الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية».

«أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها.. قراءة في ضوء السينمائيات الثقافية».

كما تتضمن الفعاليات موائد مستديرة تسلط الضوء على موضوعات أدبية وثقافية، منها:

«طه حسين.. العبور بالبصيرة».

«حديث الأبطال.. شهادات المحاربين القدامى».

«شهادات المكرمين».



