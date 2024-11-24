تعليم كفر الشيخ تتسلم 27 ألف تابلت لطلاب أولى ثانوي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن وصول 27 ألفًا و280 جهازًا لوحيًا "تابلت"، تمهيدًا لتوزيعها على الإدارات التعليمية الـ13 لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية بمدارس التعليم العام الثانوي الرسمي، ومدارس اللغات الرسمية، والمدارس الرسمية المتميزة.

جاء الإعلان بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارة، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وأمير مكرم، مدير إدارة الإحصاء، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، ورضا فايد، مدير إدارة الأمن، ومحمد عثمان، مدير إدارة التوريدات، ومديري الإدارات التعليمية الـ13.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت سيتم بواسطة قسم التطوير التكنولوجي في الإدارات التعليمية ومسؤولي وحدة الـ IT بالمدارس، على أن يتم تسليم الأجهزة للطلاب عقب الانتهاء من تلك الإجراءات.