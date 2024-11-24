ضربه بالنار وقت انقطاع الكهرباء.. السجن المؤبد لبقال قتل أحد أقاربه بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس الاستئناف، وعضوية المستشارين تامر الأمير طاهر، ومحمد عبد الحميد عبد الحفيظ، ومحمد علي محمد إسماعيل، بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيه على بقال بتهمة قتل أحد أقاربه وإصابة شقيقه في حادث مأساوي وقع بمركز نقادة.

تفاصيل القضية تعود إلى الثاني من يناير الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة على جثة شاب يُدعى "أحمد. ع" بينما كان شقيقه مصابًا إثر هجوم على منزلهما في قرية أسمنت، وقت فصل التيار الكهربائي.

بعد تكثيف التحقيقات، تبين أن مرتكب الجريمة هو م. ن.، جار المجني عليه وأحد أقاربه، الذي اقتحم المنزل خلال تناول الضحيتين وجبة العشاء وأطلق عليهما عدة أعيرة نارية، مما أدى إلى وفاة الضحية وإصابة شقيقه، قبل أن يفر هاربًا.

واعترف المتهم بأنه قرر قتل المجني عليه بسبب محاولاته المستمرة للإصلاح بينه وبين زوجته، وهو ما كان يراه إحراجًا له أمام عائلته، خاصة أن الزوجة قريبته. وأوضح أنه خطط للجريمة خلال الظلام لإخفاء معالمها.

تم القبض على المتهم، الذي أحيل إلى محكمة جنايات قنا، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة قتل جاره وأحد أقاربه.