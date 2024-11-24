انخفاض في الحرارة ونشاط للرياح.. سوهاج تعلن الطوارئ تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات المختلفة، وتفعيل غرف العمليات؛ وذلك استجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المحافظات.

وأوضح "سراج" أنه أصدر توجيهات بتفعيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات الخدمية؛ لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية محتملة، وتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

كما وجه محافظ سوهاج رؤساء الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات، مع تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف.