الشرقية.. فريق طبي بمستشفى حكومي ينقذ سيدة من انفجار بالرحم

الشرقية - ياسمين عزت:

أنقذ فريق طبي بمستشفى فاقوس العام في محافظة الشرقية حياة شابة عشرينية تعرضت لانفجار جزئي في الرحم أثناء حملها بتوأم.

تفاصيل الحالة الطبية

كريمة أحمد، سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا وأم لطفل واحد، كانت تترقب يوم ولادتها بفارغ الصبر. لكنها فجأة شعرت بآلام حادة غير مألوفة، استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.

استقبل فريق متخصص في أمراض النساء والتوليد السيدة فور وصولها إلى مستشفى فاقوس العام.

قاد الفريق الطبي الدكتور محمد إسماعيل، استشاري النساء والتوليد، والدكتورة أمل السيد مصطفى، أخصائية النساء، ودكتور التخدير حسام فايز.

تفاصيل الجراحة الناجحة

بعد فحص الحالة، تبيّن أن السيدة تعاني من نزيف داخلي حاد، وأن أجنتها قد فارقت الحياة داخل الرحم.

تم نقل السيدة على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة طارئة.

تضمنت العملية القيصرية استخراج الأجنة المتوفية وتعويضها بوحدات دم نتيجة النزيف الحاد. وأثناء الجراحة، اكتشف الفريق الطبي وجود انفجار جزئي في الرحم، تم إصلاحه جراحيًا بنجاح في عملية دقيقة.

وقد أكدت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور هاني جمعة، أن حالة السيدة استقرت بعد الجراحة، بينما تقرر مكوثها يومين في العناية المركزة. وأوضح الأطباء أن السيدة قادرة على الحمل مجددًا بفضل الجراحة التي أجريت لها.