رئيس منطقة أسيوط الأزهرية يتفقد لجان استلام ملفات المتقدمين لوظائف المعلمين

أسيوط - محمود عجمي:

قام الدكتور علي محمود، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، مع حسام السروجي، الموفد من قطاع المعاهد الأزهرية، بزيارة لجان استلام ملفات المتقدمين لوظائف المعلمين بنظام الحصة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وفي هذا الإطار، أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى 12,498 معلمًا للعمل بنظام الحصة في مختلف المناطق الأزهرية، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل التعليمية.

وقد دعا الأزهر الشريف الراغبين في التقدم لهذه الوظائف إلى تقديم طلباتهم يدويًا باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، في مقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم 7 ديسمبر 2024. وأكد الأزهر أنه لن يتم النظر في الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد أو عبر بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم تشمل تقديم المستندات التالية:

أصل المؤهل الدراسي مع 4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

4 صور من بطاقة الرقم القومي.

4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تحتوي على المستندات المذكورة أعلاه.