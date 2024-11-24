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محافظ السويس يتفقد المجمع الطبي استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل (صور)

08:14 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    محافظ السويس يستمع لسيدة من المترددين على المجمع الطبي
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    محافظ السويس ورئيس هيئة الرعاية الصحية يستماع لمطالب سيدة مسنة بالمجمع الطبي
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    محافظ السويس يستمع لآراء ومطالب المنتفعين
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السويس - حسام الدين أحمد

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، مجمع السويس الطبي في مدينة 24 أكتوبر، للوقوف على استعدادات المجمع لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، المقرر أن تبدأ في الأول من ديسمبر المقبل تحت رعاية هيئة الرعاية الصحية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من الأقسام الطبية بالمجمع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرضى ضمن المنظومة الجديدة. كما وجه بتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات لضمان بدء التطبيق بسلاسة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى المرضى واقتراحاتهم لتحسين الخدمات الطبية، وطالب بتوفير بيئة مناسبة للمرضى وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرعاية الصحية.

رافق المحافظ في جولته الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور محمد أبو النجا، مدير عام المجمع الطبي.

محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي مجمع السويس الطبي هيئة الرعاية الصحية
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