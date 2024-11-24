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ضبط 4 أطنان و600 كيلو دقيق بلدي مدعم مهربة جنوبي الأقصر

07:56 م الأحد 24 نوفمبر 2024

ضبط دقيق بلدي مدعم مهرب

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الأقصر - محمد محروس

شنت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط سيارة رقم (ص ع ف 4854) المملوكة للمتهم "ش. خ. أ"، محملة بكمية تقدر بـ 4 أطنان و600 كيلو دقيق بلدي مدعم، مخصصة للمخابز البلدية، وذلك بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

تم التحفظ على الدقيق المضبوط وتحرير محاضر ضد المتهمين لحين تصرف النيابة العامة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرارية الحملات التفتيشية على الأسواق والمخازن والمنشآت التموينية لضبط جميع أشكال الإتجار في السلع المدعمة، ومتابعة سلاسل الإمداد والتأكد من سلامة تداول السلع التموينية.

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