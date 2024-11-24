انطلاق الدورة الـ36 للمؤتمر العام لأدباء مصر في المنيا بحضور وزير الثقافة

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المنيا - جمال محمد

افتتح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ36 للمؤتمر العام لأدباء مصر، الذي تحتضنه محافظة المنيا داخل جامعتها، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري تحت عنوان: "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور"، وتحمل الدورة اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

شهد الافتتاح حضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والفنان الدكتور أحمد نوار، رئيس المؤتمر، والشاعر ياسر خليل، الأمين العام للمؤتمر، بالإضافة إلى محمد عبدالحفيظ، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكثر من 400 كاتب وأديب.

تسعى الدورة الحالية للمؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الأدب والثقافة في تعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية، مع دعوة الأدباء والمثقفين وجمهور محافظة المنيا للمشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم.

يشمل المؤتمر عدة جلسات بحثية تناقش مواضيع حيوية، منها:

"الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر".

"الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية".

"أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها.. قراءة في ضوء السينمائيات الثقافية".

كما يتضمن البرنامج موائد مستديرة تناقش قضايا أدبية وثقافية، مثل:

"طه حسين.. العبور بالبصيرة".

"حديث الأبطال.. شهادات المحاربين القدامى".

"شهادات المكرمين".

وتزامنًا مع المؤتمر، أقامت مكتبة مصر العامة معرضًا للكتاب لبيع الكتب بأسعار مخفضة، مما يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من هذا الحدث الثقافي.