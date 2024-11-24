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أوكازيون دمياط.. شهر من تخفيضات تصل إلى 40% على الأثاث والديكور (صور)

06:50 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    معرض أوكازيون دمياط للأثاث بالبحيرة
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    محافظي البحيرة ودمياط
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    محافظ البحيرة تتفقد المعرض
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    جانب من المعروضات
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    أثاث متنوع بمعرض أوكازيون دمياط
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    أثاث دمياطي
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    معرض أوكازيون دمياط بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أيمن الشهابي، نائب محافظ دمياط، اليوم الأحد، معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور" الذي تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة في نادي ألعاب دمنهور.

يستمر المعرض لمدة شهر، من اليوم وحتى 21 ديسمبر المقبل، بمشاركة 50 جهة عارضة تقدم تخفيضات تتراوح بين 20% و40%، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن المواطنين والشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا المعرض يُعد الأول من نوعه في البحيرة، ويقدم نموذجًا مختلفًا من خلال توفير أثاث بأسعار مخفضة. كما أشارت إلى أن المحافظة تستعد لتنظيم معارض أخرى تضم منتجات متنوعة بالتعاون مع الغرفة التجارية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن المعرض يمثل حلقة وصل مباشرة بين المصنع والمستهلك، مما يساهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للشباب، خاصة المقبلين على الزواج. وأضاف أن هذا المعرض هو الثاني على مستوى الجمهورية بعد معرض الشرقية، مع خطط للتوسع وافتتاح معارض مماثلة في مختلف المحافظات.

محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر نادي ألعاب دمنهور أوكازيون دمياط للأثاث والديكور
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