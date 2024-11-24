كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء

كفر الشيخ - إسلام عمار

رفع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة.

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة الطقس وإرسال تقارير دورية على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات في ديوان عام المحافظة، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي تداعيات قد تنتج عن هذه الظروف الجوية.

كما دعا المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 114 أو الخط الأرضي 0473220792 للإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالطقس.

تشهد المحافظة رياحًا شديدة مصحوبة بموجة صقيع، مع تكاثر السحب والغيوم. وأثرت الأوضاع بشكل خاص على المدن المطلة على نهر النيل فرع رشيد، مثل دسوق وفوه ومطوبس، والمدن الساحلية على البحر المتوسط، حيث توقفت حركة الملاحة والصيد في ميناء البرلس لمدة 3 أيام بسبب ارتفاع الأمواج فوق الحد المسموح به.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط، ما يسبب:

نشاط الرياح وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت المحافظة استعدادها الكامل لمواجهة أي تداعيات مع استمرار متابعة الأوضاع عن كثب.