انتشال الجثة الثانية من تحت أنقاض جبل الطروان في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نجحت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، مساء الأحد، في انتشال الجثة الثانية من بين المفقودين الخمسة في حادث انهيار جبل صخري بمنطقة جبل الطروان بمدينة الخارجة.

تم التعرف على الجثمان المنتشل، ويدعى محمد علي محمد علي، 44 عامًا، مقيم بمدينة الخارجة. وبهذا ارتفع عدد الجثث التي تمكنت الشرطة من استخراجها إلى اثنتين. وتواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع معدات مصلحة الري والمياه الجوفية والكهرباء جهود رفع الأنقاض بحثًا عن باقي الجثث.

وكانت قوات الحماية المدنية قد انتشلت في وقت سابق جثة مصطفى علي حامد محمد، 45 عامًا، مقيم بمدينة الخارجة. ودُفعت إلى موقع الحادث أوناش وحفارات وسيارات مجهزة لتسريع عملية رفع الحطام.

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لانتشال جثث خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار الجبل. وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة وقيادات أمنية إلى الموقع، حيث تستمر محاولات تحديد مدخل الجبل المنهار لرفع الحطام وإنقاذ المفقودين.



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