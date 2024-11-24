"إنتاجنا لأبنائنا".. إقبال كبير على سيارات بيع البيض في البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت قافلة سيارات بيع بيض المائدة، التابعة لمحطة الزهراء للإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين.

تعمل القافلة تحت شعار "إنتاجنا لأبنائنا"، وتوفر بيض المائدة عالي الجودة بسعر 145 جنيهًا للكرتونة.

توزعت ثلاث سيارات في مدينة دمنهور بجوار الوحدة المحلية بمنطقة شبرا، وميدان جلال قريطم، وأمام مديرية التربية والتعليم. كما انتشرت سيارات مماثلة في عدد من مراكز المحافظة لتحقيق أكبر استفادة وتخفيف العبء عن المواطنين.

تأتي هذه القافلة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، بهدف دعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.