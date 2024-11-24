محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج لعام 1446 هـ - 2025 م. نظمت مديرية أمن الإسماعيلية الفعالية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

حضر المراسم اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمود توفيق، مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء إيهاب العيسوي، مفتش الداخلية، العقيد عمر حازم، ممثل الإدارة العامة للشؤون المالية، ومديري مديريات الأوقاف والتربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم قدمها الشيخ أسامة محمد عبد الحليم، من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية، تلتها ابتهالات قدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله. كما ألقى فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة تناول فيها فضل فريضة الحج.

جرى تنفيذ إجراءات القرعة العلنية بحضور المتقدمين، البالغ عددهم 1641 شخصًا على مستوى المحافظة ومراكزها، حيث تم اختيار 395 حاجًا وحاجة لأداء الفريضة، من بينهم 4 تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا بالتزكية. كما تم الإعلان عن 198 اسمًا ضمن قائمة الاحتياط، والتي تمثل 50% من إجمالي التأشيرات المخصصة للمحافظة.

هنأ محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن الفائزين، متمنيين لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعين الله أن يحفظ مصر. كما أكدا متابعة أفراد بعثة الحج منذ لحظة سفرهم حتى عودتهم، مع توفير كافة سبل الراحة والتأمين لهم.