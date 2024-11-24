كيلو الأرز بـ24 جنيها.. سيارات متنقلة لبيع المواد الغذائية فى رأس سدر -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، سيارات متنقلة لبيع المواد الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة بتجمع أبو رزق التابع لقرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى إطلاق عدد من السيارات المتنقلة المحملة بكافة أنواع السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة لبيعها للمواطنين بأسعار مخففة، بنسبة تخفيض تتجاوز الـ 20 %، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن قوافل السيارات المتنقلة لبيع كافة أنواع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة مستمرة بالتنسيق مع مجالس المدن، والغرفة التجارية، وحماية المستهلك، مؤكدًا أن هذه السيارات تحمل كميات كبيرة تكفي مواطني المنطقة التي تمر بها.

وأكد استمرار شن الحملات التموينية بكافة المدن، لمنع استغلال التجار من خلال متابعة الأسعار، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة، وأيضًا صحة وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وبلغ سعر كيلو الأرز 24 جنيها بدلا من 28 جنيها، وسعر كيلو السكر 29 بدلا 35 ، والزيت بـ45 بدلًا من 50 جنيها.