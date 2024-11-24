تدريب مسؤولي أمن المدارس على مواجهة الحرائق بمركز السويس لتصنيع البترول -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

استضاف مركز التدريب التابع لشركة السويس لتصنيع البترول في السويس "المعمل"، مسؤولي أمن المدارس بمحافظة السويس، لتنفيذ برنامج تدريب على مواجهة الكوارث والأحداث الطارئة.

وقال مصدر مسؤول بتعليم السويس، إن برنامج التدريب تأتي ضمن فعاليات شركة المعمل، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مسئولي الأمن بالمدارس والاهتمام بالمستوى التدريبي لهم، وجرى تنفيذ برنامج التدريب برعاية الكيميائي هشام فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وافتتح ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، والدكتور مدحت حسين مدير عام الموارد البشرية بالشركة، أولي فاعليات الدورة، وبحضور الدكتور محمد عماره مدير عام الإطفاء والبيئة بالشركة والمهندس طارق فراج مدير عام الهندسة المدنية بالشركة والتي تستهدف مسئولي أمن المدارس بمختلف نوعياتها الرسمية والخاصة.

وجرى التدريب بتنسيق مشترك وتعاون بين إدارتي الأمن والتدريب، وركز المدربين على أهم الأساسيات للإطفاء والسيطرة على الحرائق، وكذا الإنقاذ وهي المعلومات والتدريبات التي يحتاج إليها مسئول أمن المدرسة في حال الطوارئ شوب حريق أو حدوث طوارئ من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والمنشآت.

وحرص ياسر محمود على تكريم قيادات الشركة، وقدم لهم دروع معرباً عن شكره لما قدمته الشركة من مشاركات مجتمعية في صورة تدريبات مكثفة تستهدف الحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.