انطلاق الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف الأهلية -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم الأحد، لاختيار أعضاء مجالس الاتحاد على مستوى كليات الجامعة.

ودعا رئيس الجامعة، الطلاب للمشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم، لكي يتمكنوا من تشكيل مجالس الاتحادات الطلابية بصورة حضارية، لافتاً إلى أن الانتخابات تشمل لجان الأسر، والنشاط الرياضي، و الثقافي، والإعلامي، والفني، والجوالة، والخدمة العامة، والنشاط الإجتماعي والرحلات، والنشاط العلمي والتكنولوجي،

وأكد رئيس الجامعة، اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة، و التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للانتخابات الطلابية، ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية.

يذكر أن جولة الإعادة ستجري غدا الاثنين، وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه الخميس القادم.