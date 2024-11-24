بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يدعو الطلاب للمنافسة الشريفة في انتخابات الاتحادات

أسيوط ـ محمود عجمي:

دعا الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، المترشحين في انتخابات اتحادات الطلاب إلى التنافس الشريف، مشددًا على ضرورة أن يسهم الفائزون في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024-2025، في كليات الآداب والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، برفقة الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.

وأكد المنشاوي، خلال الجولة على سير العملية الانتخابية في جو ديمقراطي ومنضبط، دون وجود أي معوقات، مشيرًا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وحث الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات واختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة والعطاء، مؤكدًا أن التنافس الشريف هو السبيل لتحقيق طموحاتهم.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، أن 791 طالبًا وطالبة من 19 كلية يتنافسون في انتخابات الاتحادات الطلابية على سبع لجان، هي: الأسر، والفني، والرياضي، والثقافي، والجوالة، والاجتماعي، والعلمي. وأشار إلى أن عملية الفرز وإعلان النتائج ستتم في نهاية اليوم، على أن تُجرى جولة الإعادة غدًا الإثنين، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء، وتنتهي الانتخابات بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس.

رافق الدكتور المنشاوي في جولته بكلية الآداب الدكتور خالد سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح فكري البنا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رحاب الداخلي، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

وفي كلية الخدمة الاجتماعية، رافقته الدكتورة إيمان عبدالعال، عميد الكلية، والدكتور محمد محمد سليمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رندا محمد سيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. أما في كلية التربية الرياضية، فكان برفقته الدكتور عماد سمير، عميد الكلية، والدكتور ياسر حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يُذكر أن ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية يُقام تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي، عميد كلية العلوم، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، عميد كلية الطب، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق، وعزالدين المنصوري، أمين كلية الآداب، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب أحمد محمد حسين من كلية الطب، والطالبة رانيا حسن شحاته أحمد من كلية الصيدلة.