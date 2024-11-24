مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حريق مصنع ورق بالقناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص آخرين باختناق، إثر حريق نشب بمصنع ورق بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، بورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية على مساحة 200 متر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة اثنين اخرين.

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