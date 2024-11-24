ابتعدوا عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات.. محافظة مطروح تحذر من الطقس السيء

كتب - محمد البدري:

حذرت محافظة مطروح، المواطنين من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والنشاط الملحوظ في سرعة الرياح التي تتعرض لها المحافظة اليوم الأحد.

وتضمنت التعليمات الصادرة من المحافظ، ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار، لاحتمالية سقوطها بسبب شدة الرياح، وعدم القيادة بسرعة أثناء تساقط الأمطار، حرصًا على سلامة الجميع.

وتشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية، اليوم الأحد، تأثيرات نوة باقي المكنسة، حيث تتسم الأجواء بنشاط كبير في سرعة الرياح وبرودة ملحوظة وأمطار متفرقة.

ووفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، تبلغ درجة الحرارة نهارًا حوالي 20 درجة مئوية، وتنخفض ليلًا إلى 14 درجة مئوية، بينما تسيطر الرياح الشمالية الغربية على المنطقة، وتتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، وسط طقس غائم نسبيا.

وتستمر هذه الظروف الجوية في التأثير على البحر المتوسط، حيث تتسبب الرياح القوية في اضطراب الأمواج وارتفاعها، مما يؤثر على حركة الملاحة والصيد في المنطقة.