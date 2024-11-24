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إجراء أول عملية شفط دهون ونحت قوام بمستشفى سوهاج العام

02:16 م الأحد 24 نوفمبر 2024

دكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى سوهاج العام في عمل أول عملية نحت قوام وشفط دهون، وذلك على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح "دويدار" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تلك الجراحة هى الأولى من نوعها بالمستشفى، مشيرًا إلى إجراء العملية بمهارة ودقة عالية لحالة سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، وتعاني من ترهلات مرضية، تؤثر على حالتها الصحية.

من جانبه قال الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى طهطا العام، إن عملية شد البطن هي إجراء جراحي تجميلي؛ لتحسين مظهر البطن عن طريق إزالة الجلد الزائد وشد عضلات البطن، وذلك بعد فقدان كبير للوزن أو بعد الحمل؛ نتيجة الترهلات في الجلد وضعف في العضلات البطنية.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية للمريض كل من: الدكتور عمرو أبو الدهب، والدكتور محمود شمخ، أخصائي جراحة التجميل، والدكتور بولا فايز، نائب جراحة التجميل، بإشراف الدكتورة دعاء سمير، استشاري جراحة التجميل ورئيس قسم التجميل بمستشفى سوهاج العام.

أول عملية شفط دهون مستشفى سوهاج العام سوهاج الدكتور عمرو دويدار
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