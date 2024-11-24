الانتهاء من تجهيز عناية مركزة للأطفال بمستشفى الفشن

بني سويف - حمدي سليمان

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الانتهاء من إنشاء عناية أطفال مركزة بمستشفى الفشن المركزي، بعد رفع كفاءة المكان الذي جرى تخصيصه ليتناسب مع معايير الجودة الخاصة بالرعايات المركزة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وأشارت إلى أن طاقة العناية الجديدة 12 سريرا، وسيجري إمدادها بكافة الأجهزة الطبية المختلفة، تمهيدا لتشغيلها، لافتة إلى تشغيل عناية أطفال في مستشفى الصدر بمدينة بني سويف في وقت سابق بطاقة 6 أسرة.

وأكد الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، أن تلك الإنشاءات التي تجرى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة، بما يعكس رؤية الدولة في تعزيز قطاع الصحة، وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.