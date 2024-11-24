حرق جثتها في المقابر.. إحالة أوراق قاتل "عروس المنيا" للمفتي

المنيا-جمال محمد:

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، أوراق المتهم باستدراج وقتل فتاة في مركز بني مزار والمعروفة إعلامياً بـ "عروس المنيا"، وحرق جثتها في المقابر، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا.

وكانت عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد عبدالغني.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 من شهر مايو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، بلاغا من أهالي قرية الشيخ عطا، بالعثور على جثة فتاة بها حروق في الوجه والرأس، ملقاة بالمقابر .

بتقنين التحريات تبين أن الجثة لفتاة تدعى "منة الله رفعت"، 27 سنة، محصلة بأحد المؤسسات، مخطوبة حديثا وكانت تستعد لزواجها، وأن أهلها أبلغوا بتغيبها، كما تبين أن المتهم بقتلها "علي. ع. م"، 29 سنة، عامل، حتى لا يسدد الأقساط التي حصل عليها وتقوم الفتاة بتحصيلها لدى شركتها.

جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، بعد أن استدراجها لمنطقة نائية، وضرب رأسها بحجر، ثم اشعل النار في رأسها ووجهها لإخفاء ملامحها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق،، بعدها أحيلت القضية للمحاكمة الجنائية، وقضت هيئة المحكمة اليوم بحكمها السابق.