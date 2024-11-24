محافظ بني سويف يشهد قرعة الحج: 356 فائزًا يؤدون الفريضة -صور



بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة جمعة مدير الأمن، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية، و التي أقيمت بقاعة نادي ضباط الشرطة في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي، تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وقد جرى خلالها الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 356 فائزاً وفائزة من بينها 352 بالأقسام، و 4 كبار سن، بجانب احتياطي بنسبة 50%.



من جانبه أوضح الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أن القرعة أسفرت عن اختيار 100 أساسي، و51 احتياطيا، لمركز ومدينة بني سويف وشرق النيل، و 52 أساسيا، و 26 احتياطيا لمركز ومدينة الفشن، و 43 أساسيا و 22 احتياطيا ) لمركز ومدينة الواسطى، و(38 أساسيا، و 19 احتياطيا لمركز ومدينة اهناسيا، و 46 أساسيا، و 23 احتياطيا لمركز ومدينة ببا، و 30 أساسيا، و 15 احتياطيا لمركز ومدينة سمسطا، و 43 أساسيا، 22 احتياطيا لمركز ومدينة ناصر.

وهنأ المحافظ، الفائزين والفائزات في هذه القرعة، و التي تعد من أنجح الفعاليات التي تشرف على تنظيمها وزارة الداخلية لما تتميز به من انضباط والتزام، مؤكداً ثقته في أن يكون الحجاج واجهة وسفراء لمصر، خلال أداء هذا الركن الجليل، وحملهم أمانة الدعاء بدعوة صادقة من أقدس بقاع الأرض أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.