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بالصور.. هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي

01:47 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (4)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (5)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (2)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (6)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (8)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (9)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (10)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (11)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (7)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (3)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (14)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (13)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (15)
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    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (16)
  • عرض 20 صورة
    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (12)
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    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (19)
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    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (20)
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    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (17)
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    هيئة الرعاية الصحية تنظم فعاليات طبية بنادي أسوان الرياضي (18)
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أسوان – إيهاب عمران:

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، فعاليات طبية وتوعوية بنادي أسوان الرياضي، وذلك ضمن مبادرة "أحسن ناس" التي تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة أبناء المحافظة.

شملت الفعاليات تحاليل طبية للرجال وللسيدات بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وضمان صحة أفضل للمواطنين.

كما تضمنت الفعاليات تعريف المواطنين بهيئة الرعاية الصحية ودور الهيئة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لتوزيع بروشورات تعريفية تحتوي على معلومات تفصيلية حول كيفية الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وشهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود الهيئة في تقديم خدمات طبية متكاملة تهدف إلى الوقاية وتعزيز الوعي الصحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بأسوان بتحقيق رضا المنتفعين، وتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة تسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام.

هيئة الرعاية الصحية نادي أسوان الرياضي محافظة أسوان منظومة التأمين الصحي الشامل
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