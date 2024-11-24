لمدة 3 أيام.. توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام، لحين تحسن الأحوال الجوية نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من هيئة ميناء البرلس بشأن توقف حركة الملاحة بالميناء، وعزوف قوارب الصيد عن العمل فيما تعرف بـ "السروح" بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة البحرية بسبب شدة الرياح.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وانخفاض في الحرارة، وسقوط أمطار.

وأضافت الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يعمل على:

- نشاط الرياح على جميع الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

- تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.