إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمصنع ورق بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 3 أشخاص في حريق نشب بمصنع للورق بالقناطر الخيرية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، فيما تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ورق بالقناطر الخيرية على مساحة 2000 متر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، لموقع الحريق، وجري الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.