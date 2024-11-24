انقطاع مفاجئ لحركة المرور.. شجرة ضخمة تسقط في أبو المطامير بسبب سوء الأحوال الجوية -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

تسببت قوة الرياح في سقوط شجرة ضخمة، اليوم الأحد، بمنتصف الطريق عند مدخل مدينة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

وعقب تلقي بلاغ بالحادث تحرك فريق مجهز بالمعدات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، وأزيلت الشجرة من الطريق وأعيدت حركة السير به.

وتشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة حالة من عدم الاستقرار متمثلة في نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار، نتيجة التأثر بمنخفض أوروبي قادم من البحر المتوسط.

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