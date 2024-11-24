خسائر العاصفة مستمرة.. سقوط سقف بنادي البترول في الإسكندرية| فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت رياح وعواصف نوة "باقي المكنسة" في سقوط سقف "جمالون" بنادي العاملين بشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة المكس، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغَا يفيد سقوط "جمالون حديد" بنادي العاملين بشركة الإسكندرية للبترول، وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة سقوط سقف قاعة المناسبات بالنادي المشار إليه بسبب الرياح والعواصف، فيما تواصل قوات الحماية المدنية وحي العجمي جهودها لرفع السقف باستخدام المعدات.

وتواصل نوة "باقي المكنسة" ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة تبلغ سرعتها 37 كم/ الساعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.

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