تشكيل فرق للتدخل السريع والتعامل مع حالات التعدى بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتشكيل فرق التدخل السريع من العاملين بالمحليات للتعامل مع حالات التعدى أو الإشغالات التى يتم رصدها، والتي يقوم أصحابها بتنفيذها فى أيام العطلات، والإجازات الرسمية، على أن يتم تعميم ذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقال محافظ أسوان، إنه سيتم مكافأة هذه الفرق لتحفيزها على أداء أعمالها بالجدية المطلوبة، مؤكدا أن ذلك يتكامل معه تفعيل منظومة تطبيق عين المواطن، والذى من خلاله تلقى البلاغات والشكاوى الجماهيرية المتعلقة بالقمامة أو رصد أى مخالفات، لسرعة التدخل والتعامل معها بشكل فورى.