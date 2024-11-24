دورة تدريبية لرفع كفاءة مقدمي خدمة تنظيم الأسرة في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية "دورة التمريض الأساسية"، بالتنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لرفع كفاءة وتدريب العاملين من الطاقم الطبي مقدمي خدمة تنظيم الأسرة بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الدورة مستمرة حتى يوم 28 نوفمبر الجاري بقاعة التدريب بمجمع الفيروز الطبي، لرفع الكفاءة المهنية للأطقم الطبية، وتحقيق أعلى جودة في مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح اليوم، أنه يجرى تنفيذ العديد من المبادرات والدورات التدريبية التي تصب في صالح المواطن بشكل عام، مشيرا إلى انه جرى تدريب العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة على أعمال المبادرات الرئاسية، والتي منها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لمتابعة صحة الأم والجنين خلال فترة الحمل ولمدة 42 يوما بعد الولادة ، وتهدف إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن الأمراض، وتتضمن عدداً من التحاليل للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة anti-D بعد الولادة من عدمه، ومتابعة الحالة الصحية للحامل والجنين ، بجانب قياس الوزن والطول وضغط الدم.

ولفت إلى أنه جرى التدريب على كيفية عمل تلك الفحوصات لتحقيق مستهدف المبادرة ، و التدريب على مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، لإجراء المسح السمعي وعلاج حالات فقدان السمع لدى الاطفال، ويتم الفحص من خلال مراكز موزعة بكافة أنحاء المحافظة.

وأشار إلى التدريب على جهاز الانبعاث الصوتي وكيفية استخدامه، والإجراءات التي تتبع بعد الفحص، والفئة المستهدفة لها، والتدريب على مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتى تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر بالدم، دهون بالدم، اعتلال كلوي"، والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض، وكيفية الوقاية منها، إضافة إلى التدريب على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال قياس مؤشر كتلة الجسم "طول، وزن"، الضغط، السكر بالدم ، مستوي الدهون بالدم، الاعتلال الكلوي، لتقديم الرعاية الصحية مجاناً وبدون مقابل لكافة المواطنين.