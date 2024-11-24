لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

منعته من رؤية ابنه.. الإعدام شنقًا لعامل قتل زوجته وشقيقها في أسيوط

12:31 م الأحد 24 نوفمبر 2024

مجمع محاكم أسيوط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا على عامل بعد إدانته بقتل زوجته وشقيقها وإصابة حماته وابن عمهم، بسبب خلافات زوجية، وتركها المنزل بقرية عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر، وإبراهيم علام عبد الحليم، وأحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش، وفنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 10743 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية عرب الكلابات بإطلاق أعيرة نارية ووجود وفيات ومصابين.

انتقل النقيب محمد زكريا، معاون مباحث مركز شرطة الفتح، إلى موقع الحادث، وتبين أن المتهم "فارس .م . ح" (20 عامًا) أطلق أعيرة نارية على زوجته "صابرين . أ . ع"، وشقيقها "محمد"، مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب حماته "عفاف . ر . ص"، وابن عمهم "صلاح . ف . ع" أثناء تواجدهما بمنزل العائلة.

وأظهرت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن الخلافات الأسرية بين المتهم وزوجته دفعته لإحضار سلاح ناري والتوجه إلى منزل عائلتها، حيث أطلق النار على الضحايا، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة بسبب رفض زوجته العودة إلى المنزل، ومنعه من رؤية ابنهما "محمد"، مما أثار غضبه ودفعه لإطلاق النار.

الإعدام شنقًا اعدام عامل عامل قتل زوجته أسيوط جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دورة تدريبية لرفع كفاءة مقدمي خدمة تنظيم الأسرة في جنوب سيناء

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية