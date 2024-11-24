منعته من رؤية ابنه.. الإعدام شنقًا لعامل قتل زوجته وشقيقها في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا على عامل بعد إدانته بقتل زوجته وشقيقها وإصابة حماته وابن عمهم، بسبب خلافات زوجية، وتركها المنزل بقرية عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر، وإبراهيم علام عبد الحليم، وأحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش، وفنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 10743 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية عرب الكلابات بإطلاق أعيرة نارية ووجود وفيات ومصابين.

انتقل النقيب محمد زكريا، معاون مباحث مركز شرطة الفتح، إلى موقع الحادث، وتبين أن المتهم "فارس .م . ح" (20 عامًا) أطلق أعيرة نارية على زوجته "صابرين . أ . ع"، وشقيقها "محمد"، مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب حماته "عفاف . ر . ص"، وابن عمهم "صلاح . ف . ع" أثناء تواجدهما بمنزل العائلة.

وأظهرت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن الخلافات الأسرية بين المتهم وزوجته دفعته لإحضار سلاح ناري والتوجه إلى منزل عائلتها، حيث أطلق النار على الضحايا، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة بسبب رفض زوجته العودة إلى المنزل، ومنعه من رؤية ابنهما "محمد"، مما أثار غضبه ودفعه لإطلاق النار.