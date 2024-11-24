عربيتهم وقعت في ترعة.. مصرع شخصين غرقًا بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما غرقًا، اليوم الأحد، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة عند كوبري قرية الحمام بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود حالتي وفاة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة أبنوب إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم "4652 ي ط ع" عند كوبري قرية الحمام.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثة "ليلي.ع" البالغة من العمر 59 عامًا، وجثة أخرى مجهولة الهوية، كما جرى انتشال السيارة من الترعة باستخدام ونش الإنقاذ السريع، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.