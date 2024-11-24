"كف مريم".. أعشاب سيناء تأسِر السياح في شرم الشيخ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

مدينة شرم الشيخ ليست مجرد وجهة سياحية شاطئية، بل هي أيضاً وجهة لعشاق الطبيعة والأعشاب الطبية. ففي أسواق شرم الشيخ، يمكن للسائحين العثور على مجموعة واسعة من الأعشاب الطبيعية، بما في ذلك "كف مريم" التي تحولت إلى رمز من رموز المدينة، فما هي قصة هذه العشبة؟ وكيف أصبحت مقصدًا للسياح من مختلف الجنسيات؟ هذا التقرير سيجيب على هذه الأسئلة.

بدوره قال عبد القادر عبد الشافي، من قنا ويعمل في مجال العطارة بشرم الشيخ،: إن عشبة "كف مريم" أو "وردة الصحراء"، تنمو في الصحراء، وكانت تستخدم زمان في التداوي، حيث كان يجري وضعها في المياه وغليها لتشرب منها السيدات قبل الولادة بنحو 15 يوما لتسهيل عملية الولادة، خاصة السيدات البدويات، ولكنها أصبحت تستخدم في الزينة والديكور بشكل أكثر وعلى نطاق واسع، ويقبل السائحين على شرائها بغرض الزينة.

وأوضح "عبد القادر"، أن لون عشبة "كف مريم" الطبيعي أصفر بعد أن تجف، ويجري تلوينها ووضعها في المياه لتعود إلى طبيعتها قبل أن تجف، وتظهر على شكل الشعاب المرجانية التي توجد بكثرة في البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه يجري تلون هذه الأعشاب بألوان مختلفة، وهذه الألوان تظل ثابته عليها لمدة تتجاوز لـ 6 أشهر، وفي حالة بدء زوال اللون يجري سحبها من المياه وتركها في الشمس حتى تجف مرة أخرى، ثم يعاد تلوينها ووضعها في الماء مرة أخرى لتزين المنزل.

وأشار إلى أنه عند وضعها في الماء تفتح وتأخذ شكل العشبة، وبمجرد خروجها من الماء وتركها في الهواء والشمس لمدة 4 ساعات تقفل وتأخذ شكل الوردة، مؤكدًا أن ألوانها تجذب السائحين من مختلف الجنسيات، وكونها تشبه الشعاب المرجانية يقبل على شرائها السائحين.

ولفت إلى أن السياح بوجه عام يفضلون الأعشاب الطبيعية، لذا يقبلون على شرائها مثل الحبق السيناوي أو البدوي الذي يستخدم كعلاج للمغص ومهدىء للأعصاب، والحرجل الذي يدخل في تركيبات علاجية لأكثر من مرض، والشبه التي تستخدم كمطهر عام للبشرة وقاتل للبكتيريا، وعشبة قنديل البحر الذي تعد عشبة علاج أمراض القولون، وزر الورد الذي يدخل كمركب لبعض أنواع الشاي، وأيضًا بهارات للطعام ليعطيه نكهة مختلفة، وشاي الليمون الذي يسهم في إزالة أملاح الكلى، والمرمرية لعلاج تقلصات المعدة وغيرها من الأعشاب.

وأضاف أن السياح يهتمون بمجال لأعشاب الطبيعية خاصة الطبية منها، ولكن بنسب مختلفة، مشيرًا إلى أن أكثر الجنسيات التي تقبل على شراء الأعشاب هم: الايطالين، الإنجليز، الروس، الأوكرانيين لشغفهم بالطب البديل.

ولفت إلى أنه لديه العديد من المواقف والتجارب مع السائحين الذين اشتروا بعض الأعشاب وتجربتها خلال فترة تواجدهم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنه بعد تجربتها ونجاحها في إثبات فعاليتها لعلاج بعض الأمراض يحرصون على شراء كمية من هذه الأعشاب قبل مغادرتهم إلى بلادهم.