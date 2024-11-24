التضامن توفر 3,5 مليون جنيه لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد :

كشف مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن بمحافظة جنوب سيناء، توفير تمويل بقيمة 3,5 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر ضمن برنامج "فرصة"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال 140 مشروعا، بقيمة 25 ألف جنيه للمشروع الواحد تسدد على 18 شهر.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن هذه المشروعات تقدم لأبناء المحافظة على شكل قروض بدون فائدة مقسمة على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى للمواطنين من عملاء تكافل وكرامة، وهذه الشريحة تلتزم بدفع 50% فقط من قيمة القرض والـ 50% الأخرى منحة من الوزارة.

وأشار إلى أن الشريحة الثانية تخص فئة الصيادين الذين لديهم رخصة صيد، على أن يقوم الصياد بتسديد 75% من قيمة القرض، والـ 25% الأخرى منحة من الوزارة، وتتضمن الشريحة الثالثة فئة الأسر الأولى بالرعاية الذين تم تدريبهم على حرف ومهن مختلفة، ويقوموا برد القرض بنسبة 100% خلال 18 شهر بدون فوائد.

وأكد إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، مشيرًا إلى أنه للتقديم على القرض لابد من التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة طور سيناء، لتقديم المستندات اللازمة.