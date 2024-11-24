بـ 17 إجراء طارئ.. ميناء الإسكندرية يواجه عواصف "باقي المكنسة"

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ ونوة "باقي المكنسة".

وأصدر اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، 17 إجراءً طارئًا تهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات والسفن في ظل التقلبات الجوية وتشمل:

- رفع حالة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة لمجابهة أي أحداث طارئة وإبلاغ الجهات المعنية حال الحاجة.

- متابعة الموقف الجومائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية والرصدات المستمرة.

- تنفيذ الرصدات الجوية كل ساعة.

- إذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكي داخل الميناء.

- التنبيه على السفن بالمخطاف الداخلي ومنطقة الانتظار الخارجي للتأكد من تثبيت مخطاف السفينة جيدًا وبطريقة آمنة مع وجود مسافات مناسبة وآمنة بين السفن وتقديم العون والمساعدة في حالة الحاجة.

- إخطار السفن بتغطية كافة العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف.

- رفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس.

- رفع حالة الاستعداد القصوى للقاطرات والوحدات البحرية ولنشات الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب.

- المرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها.

- تجهيز جماعات دفع سريعة من الفنيين لسرعة دفعهم للمنطقة المتضررة داخل الميناء حال حدوث ذلك.

- المرور على المباني والأرصفة والإبلاغ الفوري للإدارات المعنية بالميناء عن أي حدث طارئ.

- التأكد من إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع بداخلها للتطاير أو التلف.

- تأمين محطات الكهرباء وتجهيز أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائي.

- تجهيز سيارة سلم الكهرباء الهيدروليكي ووضعها في حالة استعداد مستمر.

- مرور جماعات السلامة والصحة المهنية على شركات الشحن والتفريغ للتأكد من صلاحية الروافع والمعدات والمرور على معدات الإطفاء ومكافحة الحريق وساحات الشركات الخازنة لمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة.

- تجهيز واستعداد سيارات الإسعاف والمعدات الطبية.

كانت نوة "باقي المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة تبلغ سرعتها 37 كم/ الساعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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