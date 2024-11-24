7 تعليمات مهمة للمواطنين.. بيان تحذيري من محافظة الإسكندرية بسبب الطقس السيئ -صور

92 ألف لتر سولار و630 محضرًا تموينيًا.. حملة مكثفة بأسيوط تضبط مخالفات

الإسكندرية – محمد عامر:

تواصل "باقي المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة تبلغ سرعتها 37 كم/ الساعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأصدرت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا تحذيريًا للمواطنين يتضمن 7 تعليمات وتحذيرات خلال النوة وموجة الطقس السيئ يجب الالتزام حفاظًا على حياتهم.

وتتضمن التعليمات والتحذيرات التي يجب على المواطنين الالتزام بها التالي:

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلو متر، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.

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