بسبب عواصف "باقي المكنسة".. سقوط شجرة على حرم ترام الرمل بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

دفعت هيئة النقل العام بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي شرق، بأوناش ومعدات لرفع شجرة سقطت على حرم الترام بمنطقة كليوباترا، ما أدى إلى تعطيل حركة الترام لدقائق معدودة، بسبب عواصف "باقي المكنسة".

كانت نوة "باقي المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة تبلغ سرعتها 37 كم/ الساعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط شجرة ضخمة على قضبان الترام بمنطقة كليوباترا وتوقف الترام في اتجاه واحد، بسبب سرعة الرياح.

وانتقل مسؤولو الهيئة العامة للنقل الركاب وحي شرق الإسكندرية رفقة أوناش ومعدات، وجرى قطع الشجرة ورفعها من حرم الترام وإعادة تسيير الترام بشكل طبيعي، دون أي خسائر أو أضرار.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالشركة، لمواجهة تداعيات أمطار نوة باقي المكنسة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.