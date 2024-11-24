بالصور.. محافظ أسيوط يحيل 6 أطباء بمستشفى ديروط المركزي للتحقيق

أسيوط- محمود عجمي:

أحال اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، 6 من أطباء النوبتجية المسائية بمستشفى ديروط المركزي للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال جولاته الميدانية المستمرة، للاطمئنان على سير العمل في المنشآت الطبية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

في جولة مفاجئة في الرابعة فجرًا، كشف المحافظ عن تغيب الأطباء بعد مراجعة كشوف النوبتجيات ودفاتر الحضور والانصراف، مما دفعه لاتخاذ قرار الإحالة للتحقيق الفوري.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، الذي يقدم الخدمات الطبية الأولية للمصابين، وتحويلهم إلى الأقسام المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.

كما تفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 24 حضانة، ووجه بسرعة إصلاح الحضانات المعطلة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الأقسام الداخلية، معبرًا عن استيائه من غياب الأطباء وتأثيره السلبي على تقديم الخدمة.

وأكد أبوالنصر، استمرار الزيارات المفاجئة للمستشفيات والوحدات الصحية في أوقات مختلفة دون سابق إنذار، لضمان تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين ومكافأة المتميزين.