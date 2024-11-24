محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بالفتح ويتابع طلبات التصالح في مخالفات البناء -صور

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الفتح، لمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء. ورافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من رئيس المركز حول دور كل موظف والإجراءات المتبعة حتى تسليم المواطن نموذج 8 تصالح، تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. كما تابع آخر المستجدات بشأن الملفات التي تم الانتهاء منها وتلك التي لا تزال قيد الاستكمال.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح الجديد والتسهيلات المقدمة. وأكد على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، باستثناء الجمعة، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح.

ووجه المحافظ، رئيس المركز بمتابعة ملف التصالح باستمرار لتسريع معدلات الأداء، وتذليل المعوقات، وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة.

كما شدد على ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل، وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.