بقرار من المحافظ.. رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب "باقي المكنسة" - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

كانت نوة "باقي المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة تبلغ سرعتها 37 كم/ الساعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة، لرصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، مشددًا على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن ذلك.

يشار إلى أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة، لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة من بينها الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.