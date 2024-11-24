أمطار وعواصف سرعتها 37 كم.. نوة "باقي المكنسة" تضرب الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

ضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 19 للعظمى، و17 للصغرى، وسرعة الرياح 37 كيلو متر/ الساعة والرطوبة 52%، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالشركة، لمواجهة تداعيات أمطار نوة باقي المكنسة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.