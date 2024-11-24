فوضى مرورية بالقليوبية.. سيارة نقل تصطدم بحاجز خرساني على طريق كفر شكر - صور

"جامبو دخلت في ميكروباص".. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالمنوفية-

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تسببت الأمطار وموجة الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة القليوبية، صباح اليوم الأحد، اصطدام سيارة نقل بحاجز خرساني فى الجزيرة الوسطى بناحية أسنيت كفر شكر بدون أي خسائر في الأرواح.

وانتقل مجلس مدينة كفر شكر برئاسة المحاسب محمد غنيم إلى مكان الحادث، لرفع آثاره وجرى تنحية السيارة المشاركة في الحادث جانب الطريق.

وشهدت مدن طوخ وبنها وكفر شكر، أمطارا غزيرة، فيما شهدت باقي الأنحاء أمطارا متوسطة، حيث طالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار، ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وشدد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول.