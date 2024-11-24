"جامبو دخلت في ميكروباص".. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالمنوفية- صور

"في أقل من 24 ساعة".. قرية بالمنوفية تتشح بالسواد عقب وفاة شاب وطفلة

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الطريق الزراعي أمام قرية طوخ طنبشا، على الطريق الزراعي بالمنوفية، حادث تصادم بين سيارة نقل "جامبو" مع آخرى "أجرة "ميكروباص"، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في المنوفية، إخطارًا من غرفة عمليات المرور، يفيد بوقع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى بركة السبع العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.