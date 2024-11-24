لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"جامبو دخلت في ميكروباص".. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالمنوفية- صور

08:49 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بالمنوفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الطريق الزراعي أمام قرية طوخ طنبشا، على الطريق الزراعي بالمنوفية، حادث تصادم بين سيارة نقل "جامبو" مع آخرى "أجرة "ميكروباص"، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في المنوفية، إخطارًا من غرفة عمليات المرور، يفيد بوقع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى بركة السبع العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

حادث تصادم بالمنوفية الطريق الدائري المنوفية أمن المنوفية حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان