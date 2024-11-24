سقوط أمطار غزيرة على مراكز ومدن القليوبية والمحافظة تُعلن حالة الطوارئ- صور

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القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، سقوط أمطار مابين متوسطة وغزيرة على أغلب مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها.

وأكد المحافظ على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

وشهدت مدن: "طوخ وبنها وكفر شكر" أمطار غزيرة، فيما شهدت باقي الأنحاء أمطارا متوسطة.

وطالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة، وذلك لمتابعة عمليات شفط المياه.

كما طالب المحافظة بضرورة تمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء

فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.

كما وجه بضرورة استمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني لحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.